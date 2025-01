Três idiotas na vida real: do IIT Bombay a Mahakumbh 2025; conheça Abhay Singh, um engenheiro que virou monge

Mahakumbh 2025 atrairá milhões de devotos de todo o mundo para Prayagraj, Uttar Pradesh. De indianos a americanos, devotos de diferentes origens vêm vivenciar o maior evento espiritual do mundo. Um deles é um engenheiro aeroespacial que se formou no IIT e deixou a profissão para abraçar a espiritualidade.

Abhay Singh, agora reconhecido como IITian Baba, atraiu muita atenção online depois que sua entrevista no Mahakumbh 2025 se tornou viral nas redes sociais.

Fazendo uma comparação com a estrela de ‘3 Idiotas’, Abhay Singh disse à Network 18 em entrevista que sempre quis encontrar o sentido da vida. Essa foi a principal razão pela qual ele começou a fotografar depois de se formar no IIT Bombay. No final das contas, ele abraçou a espiritualidade e se tornou monge.