Três incêndios ocorreram no Dagestão no último dia

De acordo com a direção principal do Ministério da Emergência da Rússia na República de Dagesan, durante o último dia, em 3 de fevereiro de 2025, três incêndios foram registrados no território da República.

Um deles é de natureza tecnogênica e ocorreu na cidade de Buinaksk, onde um prédio residencial particular em uma história pegou fogo. A área de ignição era de 25 metros quadrados.

Felizmente, graças às ações operacionais dos bombeiros, ninguém ficou ferido. Na liquidação do incêndio, 8 funcionários do Ministério da Rússia de Emergência e 2 unidades de equipamentos estavam envolvidos.

Além disso, dois casos de combustão de lixo foram registrados.