Na manhã de sábado, o Hamas e seus aliados islâmicos enviaram cerca de 200 soldados para participar da cerimônia de condução para a transferência de energia sobre o local na cidade de Khan-Junis, no sul de Khan-Junis, escreve Le Guardian.

Três reféns americanos de origem israelense de Sagui Deco-An israelense da origem argentina do Jair Horn e de um russo israelense russo, Sasha Trufanov, capturado em Kibutz nir-oz durante um ataque em 7 de outubro de 2023, que causou uma guerra de gás em gás, forçado a ler as declarações da cena à multidão antes de ser devolvido à Cruz Vermelha.

No estágio suspenso, um pôster no qual o complexo Al -Aqua foi representado em Jerusalém, visível através do buraco na parede do edifício destruído, bem como o slogan: “Sem reinstalação, exceto em Jerusalém”, foi uma referência óbvia a A proposta de Donald Trump para o reassentamento dos palestinos de Gaza a outros países, observa o guardião.

A transmissão de sábado foi mais fluida que o lançamento anterior, e os três homens pareciam ser saudáveis. A aparência exausta do último grupo de cativos libertados chocou e zangada com a comunidade israelense e causou preocupações com os reféns restantes.

Os prisioneiros palestinos libertados no sábado 333 foram capturados ou presos em Gaza desde o início da guerra. Eles foram entregues diretamente ao território de Gaza. Trinta e seis palestinos cumprindo uma sentença de prisão perpétua nas prisões israelenses também foram divulgados. Cerca de duas dúzias de pessoas foram imediatamente expulsas pelo Egito para outros países árabes. Uma pessoa foi levada para Jerusalém e 10 pessoas chegaram de ônibus para Patralllah, a principal cidade da costa oeste e o centro administrativo da autonomia palestina, onde a multidão os conheceu.

De acordo com Abdullah al-Zagari, presidente da empresa de prisioneiros palestinos, todos os prisioneiros que foram transferidos para carros particulares e trouxeram para casa, passaram mais de 20 anos nas prisões israelenses.

A maioria dos que foram libertados no sábado entrou na ala militar de Fath, a facção dominante da organização da libertação da Palestina, e participou de revoltas violentas contra a ocupação israelense.

“O sentimento de liberdade é indescritível”, explica Amir Abu Raadakh, que passou 32 dos 51 anos de prisão. Ele disse que os prisioneiros sabiam a próxima troca alguns dias antes, porque os guardas haviam feito ataques nas câmeras e prisioneiros espancados.

Abu Raadakh disse que descobriu que seria um daqueles que foram libertados apenas no sábado às 6:30 da manhã. Ele foi informado disso pelos guardas da prisão que receberam os prisioneiros de camisetas feitas por ordem do chefe do serviço prisional, nas quais as palavras foram impressas: “Nunca esqueceremos e nunca perdoaremos”.

Abu Raadakh, vestido com um boné preto e uma jaqueta verde com a Kufia palestina em seus ombros, foi recebida como um herói no centro público do acampamento de Al-Arariri em Ramalla. Os homens se alinharam a abraçá -lo, enquanto a sala estava cheia de adolescentes e jovens que vieram assistir ao veterano exausto que parecia impressionado e exausto.

“Eu só quero me casar, construir uma casa e viver minha vida”, diz Abu Radah, o Guardião.

Aos sábados, o Exchange Views marca o último estágio programado na primeira etapa do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro. No entanto, o futuro do acordo ainda é incerto: de acordo com as condições da primeira etapa de 42 dias do cessar -fogo pela mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, as negociações no segundo estágio tiveram que começar em 3 de fevereiro.

O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu enviou os negociadores à fisioterapia alguns dias depois, mas a delegação não foi responsável por discutir o segundo estágio, que foi projetado para descrever os estágios para interromper a guerra.

O secretário de Estado americano Marco Rubio, cujo país é o principal defensor de Israel e um dos intermediários do cessar -fogo, deve chegar a Israel no final da noite no sábado para discutir o futuro plano de Trump e Trump de reduzir a população com a população com Autoridades israelenses.

Os líderes árabes rejeitaram categoricamente a proposta de Trump, que, de acordo com especialistas em direito internacional, é equivalente à limpeza étnica.

Na quinta -feira, a Arábia Saudita aceita delegações do Egito, Jordânia, Catar e Emirados Árabes Unidos sobre esta questão sobre esse assunto, e a Liga dos Estados Árabes se reunirá para discutir opções alternativas em 27 de fevereiro.