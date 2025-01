Três mortos após ônibus cair em desfiladeiro em Idukki, Kerala

Três pessoas, incluindo uma mulher, morreram e várias outras ficaram feridas quando um ônibus estatal KSRTC caiu em um desfiladeiro perto de Pullupara, neste distrito montanhoso, na manhã de segunda-feira, disse a polícia. O ônibus que transportava 34 passageiros voltava para Mavelikara, no distrito de Alappuzha, após uma viagem para Thanjavur, em Tamil Nadu, quando o incidente ocorreu por volta das 6h, disseram. Os corpos dos falecidos foram transferidos para um hospital privado em Mundakayam e serão entregues às suas famílias após a autópsia, acrescentaram. A polícia e o pessoal dos bombeiros e dos serviços de resgate foram rapidamente mobilizados para realizar as operações de resgate, disseram as autoridades.