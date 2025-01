Um helicóptero leve avançado da Guarda Costeira caiu no sábado no enclave aéreo do aeroporto de Porbandar, deixando duas pessoas gravemente feridas e uma resgatada, disseram as autoridades. Todos os que estavam a bordo foram levados ao hospital civil para tratamento, confirmou a polícia local.

O acidente ocorre apenas dois meses depois que outro helicóptero da Guarda Costeira afundou no mar. Até o momento não houve nenhuma declaração oficial da Guarda Costeira sobre o incidente.