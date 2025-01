Três mortos em ataque aéreo israelense no Líbano | Notícias do mundo

Beirute: Três pessoas foram mortas num ataque aéreo israelense contra um grupo de pessoas perto das fazendas Shebaa, no sul do Líbano, disse uma fonte militar libanesa.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse à Xinhua no domingo que um drone israelense disparou um míssil ar-superfície na área de Bastra, ao sul da cidade de Shebaa, resultando em mortes.

As Forças de Defesa de Israel disseram em comunicado no sábado que sua força aérea identificou e atacou três “suspeitos” perto da área das Fazendas Shebaa anexada por Israel, informou a agência de notícias Xinhua.

A Direção Geral de Defesa Civil do Líbano anunciou no domingo que recuperou dois corpos na cidade libanesa de Khiam, os corpos e restos mortais de oito pessoas na cidade de Naqoura, dois corpos na aldeia de Biyyadah e um corpo na aldeia de Tayr . Harfa.

Enquanto isso, aviões de guerra israelenses lançaram ataques aéreos na noite de domingo contra áreas ao redor da cidade de Baalbek, no leste do Líbano, pela primeira vez desde que o cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel entrou em vigor em 27 de novembro de 2024.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) informou que os ataques atingiram a cidade de Jenta, no distrito de Baalbek-Hermel, mas não forneceu informações sobre se houve vítimas.

Enquanto isso, no sul do Líbano, aviões de guerra israelenses realizaram seis ataques aéreos intensos contra diversas áreas, segundo a ANN.

O cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela França, tinha como objetivo pôr fim a quase 14 meses de combates entre Israel e o Hezbollah. Os termos do acordo incluem a retirada de Israel do território libanês no prazo de 60 dias, e o exército libanês assumirá o comando da segurança ao longo da fronteira libanesa-israelense. O acordo também proíbe qualquer presença de armas ou militantes na região.

Apesar do acordo de cessar-fogo, o exército israelita continuou a realizar ataques no Líbano, embora com menor intensidade, e alguns deles causaram mortos e feridos.

Israel também acusa o Hezbollah de violar o cessar-fogo.