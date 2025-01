Três palestinos feridos por tiros do exército israelense em ataque à Cisjordânia

Três Palestinos ficaram feridos na noite de quarta-feira, quando Soldados israelenses abriu fogo durante um ATAQUE na Cidade Velha de Nablus no norte Cisjordânia.

O Ministério da Saúde palestino disse que eles foram levados para o Hospital Governamental Rafidia, em Nablus.

O ministério disse que uma das vítimas sofreu um grave ferimento de bala nas costas, enquanto as outras duas sofreram ferimentos moderados de bala na perna e na coxa.

O Crescente Vermelho Palestino também emitiu um comunicado acusando as forças israelenses de atirarem diretamente contra ambulâncias em Nablus.

Uma unidade secreta israelense disfarçada de civis entrou na Cidade Velha seguida de intenso tiroteio, indicando confrontos armados, disseram testemunhas à Anadolu.

As Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa e Talaae al-Tahrir Nablus, um grupo de resistência palestiniana, numa declaração no Telegram assumiram a responsabilidade pelo ataque às forças do exército israelita com tiros pesados ​​e pelo envolvimento em confrontos intensos.

Nos últimos anos, os militares israelitas realizaram incursões regulares na Cisjordânia, que se intensificaram com o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de Outubro de 2023. Os palestinianos também foram violentamente atacados por colonos israelitas ilegais.

Desde então, pelo menos 835 palestinos foram mortos e mais de 6.700 feridos por tiros do exército israelense no território ocupado, segundo o Ministério da Saúde palestino.

A escalada segue-se a um parecer histórico de Julho do ano passado do Tribunal Internacional de Justiça que declarou “ilegal” a ocupação de décadas de terras palestinas por Israel e exigiu a evacuação de todos os colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.