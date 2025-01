A polícia de trânsito declarou detalhes do acidente perto da delegacia do tráfego de Diaghilev. As informações apareceram no canal de telegramas do departamento.

De acordo com dados preliminares, o motorista da Hyundai de 72 anos colidiu com os carros Chevrolet e Citroen.

Após o incidente, três pessoas ficaram feridas: o motorista da Hyundai e os passageiros da Citroen, aos 22 e 41 anos, recorreu aos médicos para obter ajuda.