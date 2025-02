Três pessoas morreram em um acidente na rodovia Nizhny Novgorod

No distrito de Diveevsky, na região de Nizhny Novgorod, ocorreu um acidente, após o qual três pessoas foram mortas. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa da principal administração do Ministério dos Assuntos Internos da Rússia na região de Nizhny Novgorod.

O acidente de trânsito ocorreu ao longo dos 18 km da rodovia Diveevo-Arzamas. O motorista do carro Lada Granta, quando ele estava tentando exceder o VAZ-MO112, não se certificou de que a manobra estivesse segura e liderada no caminho oposto. Consequentemente, ele colidiu com um carro Chevrolet Cobalt e depois com o VAZ-2112.

Após o acidente, dois passageiros da VAZ morreram, também um passageiro da Chevrolet não sobreviveu. Acrescentamos que outras três pessoas, incluindo uma criança, foram feridas e forneciam os cuidados médicos necessários.