No distrito de Cherepanovsky, na região de Novosibirsk, a Toyota colidiu com a Lifan. Como resultado do acidente, o motorista e um passageiro da Toyota morreram e outra pessoa ficou ferida.

De acordo com declaração Os inspetores de trânsito estaduais descobriram que o acidente ocorreu na P-256, quando uma mulher dirigindo um Toyota entrou no trânsito em sentido contrário.