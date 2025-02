Três pontos de Michkov ajudaram "Filadélfia" derrota "Edmont"

Já no terceiro minuto da reunião, a fatura no jogo foi aberta pelo atacante russo de Pilve Matvey Michkov. Ele jogou no gol, o disco do lado pulou do outro lado do portão e o recém -chegado da Filadélfia na segunda tentativa o enviou para a rede.

Então o atacante russo ajudou duas vezes duas vezes e alcançou três pontos. Outro disco na Filadélfia foi abandonado por Andrei Kuzmenko.

No total, após esta partida, o relato de Michkov tornou -se 39 pontos – 17 gols e 22 assistências em 56 jogos.

Kuzmenko se distinguiu pela primeira vez após a troca de Kalgary.