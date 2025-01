As autoridades israelenses confirmaram que receber nomes de três reféns que serão lançados pelo Hamas amanhã: Ofereça Calderón, Keith Siegel e Yarden Bibas, informou o Times of Israel.

Keith Siegel, um cidadão americano de 65 anos da Carolina do Norte, foi sequestrado com sua esposa, Aviva, de Kibutz Kfar Aza. A Aviva foi lançada em novembro de 2023.

A oferta de Calderón, 54, foi sequestrada por Kibutz Nir Oz em 7 de outubro, junto com seus dois filhos, Erez e Sahar. Ambas as crianças foram libertadas durante o alto incêndio anterior.

Yarden Bibas, 35, foi retirado de sua esposa, Shiri, e seus filhos, Ariel e Kfir, que também foram sequestrados por Kibutz Nir Oz.

O Hamas afirmou que Shiri e os dois filhos morreram enquanto estavam em cativeiro. Embora Israel não tenha confirmado oficialmente suas mortes, as autoridades expressaram “séria preocupação” com sua segurança. Segundo os relatos, Yarden foi ferido no momento de seu seqüestro, de acordo com o Times de Israel informado.

Segundo as autoridades israelenses, as famílias dos reféns foram informadas e Israel aceitou a lista proposta do Hamas daqueles que serão publicados.

No início da quinta -feira, Israel libertou 110 prisioneiros palestinos depois de receber a segurança dos mediadores do atual acordo de algodão de Alto El Fuego, após as cenas caóticas em Khan Younis durante o parto de reféns israelenses e tailandeses.

De acordo com a Al Jazeera, Israel libertou os prisioneiros palestinos depois que o Exército Israel confirmou a libertação de três israelenses, um homem e duas mulheres e cinco nacionais da Tailândia.

Inicialmente, Israel havia adiado a libertação de prisioneiros palestinos e afirmou que os prisioneiros não serão libertados até que a aprovação “segura” dos reféns seja “garantida nos próximos lançamentos”.

Isso ocorreu depois que cenas caóticas foram testemunhadas na quinta -feira, durante os reféns. O refém israelense Arbel Yehoud foi forçado a caminhar de um veículo da jihad islâmica até o veículo da Cruz Vermelha através de uma multidão de espectadores zombeteiros, conforme relatado por Times of Israel.

Os veículos lutaram para avançar através da grande multidão de espectadores no meio das sirenes que choram. Centenas de homens armados mascarados e fortemente armados também cercam veículos, removendo os espectadores.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou o sul de Israel ao matar mais de 1.200 pessoas, principalmente civis e sequestrar mais de 200 outras. Mais de 46.000 palestinos também foram mortos em Gaza em contra -ofensivos de Israel contra o Hamas.

Anteriormente, mais de 100 reféns foram lançados durante o incêndio alto de uma semana em novembro de 2023.