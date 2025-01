Em Krasnodar, na noite de 25 de janeiro, três restaurantes pegaram fogo – “Meat”, “Goose” e “Bumbarash”. Após suspeita de um incêndio, um morador local de 19 anos foi detido durante o interrogatório da polícia, ele disse que operava na direção do especialista ucraniano.

Sobre palavras Olha para um dos restaurantes, o incêndio começou depois que um homem da máscara entrou na instituição e jogou uma mochila, que imediatamente a acendeu. Visitantes dos três restaurantes de Evakuti foram extintos, ninguém ficou ferido em incêndios.

O incêndio, que acabou sendo um morador de 19 anos do condado de Dinsky, foi detido por funcionários de um dos restaurantes. Ele está na polícia explicadoque ele fez um substituto depois de invadir sua conta. Segundo o detido, os biscoitos ameaçaram usar suas informações pessoais “para cometer ações ilegais” e deram instruções para um bloco.

No vídeo, publicado O Ministério do Interior, o detido diz que “enviou um especialista ucraniano”. Em resposta à questão do que eles prometeram, ele diz que prometeu 35.000 rublos por três incêndios.