Três soldados e 19 terroristas mortos em ataques separados em Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão | Notícias do mundo

PESHAWAR (Reuters) – Três soldados e 19 terroristas foram mortos em três ataques separados contra esconderijos de militantes na província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, informou o Exército nesta terça-feira.

Os ataques foram realizados na área de Matni em Peshawar, na área de Bajizai no distrito de Mohmand e no distrito de Karak.

Enquanto oito terroristas foram mortos na operação de Peshawar, outros oito foram mortos em Mohmand. Três terroristas foram mortos durante o ataque em Karak, informou o exército em comunicado.

Os militares disseram que três soldados também foram mortos durante os tiroteios.

Nos últimos meses, o Paquistão intensificou as operações baseadas em inteligência contra o Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), que foi encorajado desde que o Taleban afegão tomou o poder no Afeganistão em 2021. O TTP ou Talibã do Paquistão é um grupo separado, mas um aliado próximo do Talibã afegão.