Três soldados israelenses mortos e um oficial gravemente ferido no norte de Gaza

Três Soldados israelenses foram mortos e um oficial ficou gravemente ferido na quarta-feira, quando seu tanque caiu em um poço cheio de armadilhas em Beit Hanoun, no norte. Faixa de Gaza.

“Três soldados do 46º Batalhão Blindado… parte da 162ª Divisão, foram mortos em combate no norte de Gaza”, disse o exército em comunicado, acrescentando que um oficial do batalhão ficou gravemente ferido.

Os militares israelenses não forneceram quaisquer detalhes, mas o jornal israelense Yedioth Ahronoth informou que o tanque em que estavam foi atraído para uma emboscada e atropelou dispositivos explosivos em uma área repleta de armadilhas. A enorme explosão matou os três soldados e feriu o quarto.

Com as últimas mortes, o número de mortos oficialmente anunciado pelos militares israelitas desde o início de uma incursão no norte de Gaza em 6 de outubro de 2024 aumentou para 46 oficiais e soldados, incluindo seis mortos nas últimas 48 horas, segundo a Rádio do Exército Israelita. .

No geral, o número total de mortos oficialmente anunciado de militares israelitas desde o início da guerra atingiu 830 oficiais e soldados, incluindo 395 desde o início de uma ofensiva terrestre em Gaza em 27 de Outubro de 2023, de acordo com dados do exército publicados no seu site. site.

Além disso, 5.589 soldados ficaram feridos desde o início da guerra, incluindo 2.535 desde a invasão terrestre de Gaza.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou quase 46.000 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde um ataque transfronteiriço de 7 de Outubro de 2023 perpetrado pelo grupo palestiniano Hamas, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar à cessação imediata. . -fogo.

Em Novembro do ano passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.