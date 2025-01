Trevor Noah retorna pelo quinto ano para apresentar o GRAMMYs de 2025, Beyoncé prepara o palco com as principais indicações

O 67º GRAMMY Awards, oficialmente conhecido como GRAMMY 2025, será transmitido ao vivo no domingo (2 de fevereiro) na Crypto.com Arena em Los Angeles. A Recording Academy anunciou o retorno do comediante e escritor vencedor do Emmy Trevor Noah como anfitrião do evento. Isto marca o quinto ano consecutivo de Noah liderando o show, consolidando seu status como uma figura dinâmica e amada na Maior Noite da Música.

A cerimônia será transmitida ao vivo das 20h às 23h30 ET (17h às 20h30 PT) na CBS Television Network e na Paramount +. Os assinantes do Paramount + com Showtime podem acessar o evento ao vivo ou sob demanda, enquanto os assinantes do Essential podem transmiti-lo sob demanda a partir do dia seguinte.

O GRAMMY deste ano apoia os esforços de socorro aos incêndios florestais em Los Angeles. O programa também homenageará a coragem e a dedicação dos socorristas que trabalham incansavelmente para proteger as comunidades.

Trevor Noah se junta a um grupo de elite de apresentadores do GRAMMY com cinco ou mais apresentações, ao lado de ícones da música como Andy Williams (sete), John Denver (seis) e LL Cool J (cinco).

Além de apresentador, Noah atuará como produtor do programa e também foi indicado na categoria Melhor Álbum de Comédia por seu álbum Where Was I. Isso marca sua segunda indicação na categoria, após a indicação do ano passado por I Wish You Would. . Ele enfrenta a concorrência de Dave Chappelle, Ricky Gervais, Jim Gaffigan e Nikki Glaser.

Beyoncé lidera as indicações ao GRAMMY de 2025 Beyoncé lidera as indicações ao GRAMMY de 2025 com seu álbum Cowboy Carter concorrendo a Álbum do Ano e Melhor Álbum Country. Sua música Texas Hold ‘Em também foi indicada para Gravação, Canção e Canção Country do Ano. Outros principais indicados incluem Post Malone, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Charli XCX, que ganhou suas primeiras indicações solo ao GRAMMY.

Os GRAMMYs continuam a destacar a diversidade e a criatividade da comunidade musical global, com nomeados abrangendo uma ampla gama de géneros. A votação é conduzida pelos membros profissionais da música da Recording Academy, tornando os prêmios um prêmio reconhecido por pares da indústria musical.

Com Trevor Noah no comando, performances emocionantes e um compromisso com causas significativas, o 67º GRAMMY Awards promete ser uma celebração memorável dos maiores talentos da música.

