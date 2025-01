Tribunal absolve homem em caso de acidente e destaca “inconsistências” em investigação policial

Considerando que a polícia de Pune não conseguiu determinar se o condutor de um carro alugado conduzia um veículo que atropelou um ciclista ou se era um passageiro acusado o Tribunal Superior de Bombaim absolveu um homem condenado pelo Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Sessão. por causar a morte por condução negligente e imprudente.

O caso girou em torno de um acidente ocorrido em 17 de março de 2018, onde um ciclista, Bachhalal Pal, ficou mortalmente ferido após ser atropelado por um carro alugado em Bhosari, Pune. Havia três mulheres e dois homens no carro e um deles, o acusado Presenjeet Sen, estaria dirigindo o carro.

No entanto, durante o julgamento, Sen argumentou que, como o carro era alugado, estava sendo dirigido por um motorista desconhecido no momento do incidente.

O tribunal de primeira instância argumentou que, como o grupo alugou um carro e viajou para Bhima Shankar, um destino turístico popular, “não se pode acreditar que algum deles saiba o nome do motorista que dirigia o carro. até mesmo “o réu poderia ter apresentado uma fotografia do motorista”.

Além disso, o tribunal de primeira instância observou que o outro passageiro do carro, embora tivesse dito ao tribunal que Sen não conduzia o carro, tinha prestado uma declaração à polícia de que era ele quem conduzia o veículo. Além disso, a agência que forneceu o carro alugado não declarou em nenhum lugar que também havia fornecido um motorista ao acusado que alugou o carro. “Em tais circunstâncias, é muito claro que Sen era o acusado que dirigia o carro no momento relevante”, argumentou o tribunal de primeira instância.

No entanto, no tribunal superior, o advogado Satyavrat Joshi argumentou que logo após o acidente, Sen e seus amigos levaram Pal para um hospital junto com o sobrinho de Pal, Ramsaware, que teria sido uma testemunha ocular.

Ramsaware não apresentou queixa na altura, mas esta foi apresentada três dias depois pelo seu pai, que estava em Uttar Pradesh no momento do incidente e, portanto, não foi testemunha ocular. Joshi destacou múltiplas inconsistências e contradições nas provas da acusação, como os relatos conflitantes de Ramsaware Pal sobre o acidente e suas consequências.

Uma testemunha passageira testemunhou em tribunal que o carro era dirigido por um motorista contratado que fugiu após o acidente. O carro tinha regulador de velocidade, o que mostra que ele não conseguia viajar em alta velocidade. Além disso, o impacto indicou que a bicicleta colidiu com o carro pelo lado esquerdo, e não por trás, desafiando a narrativa da acusação.

A juíza Milind Jadhav, após analisar todos os argumentos, observou que a polícia não conseguiu estabelecer de forma conclusiva se Sen dirigia o carro no momento do acidente. O tribunal enfatizou que a promotoria não conseguiu provar as acusações além de qualquer dúvida razoável. O tribunal também observou a possibilidade de negligência contributiva por parte do falecido.

Dadas as lacunas nas provas e os depoimentos conflitantes, o tribunal estendeu o benefício da dúvida a Sen, anulando as condenações e sentenças anteriores.