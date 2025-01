Tribunal busca relatório sobre investigação contra Nawab Malik em caso movido por parentes de Wankhede

O Tribunal de Sessões de Washim solicitou à polícia local um relatório sobre a investigação levada a cabo até agora contra o líder do PCN (Ajit Pawar) e Nawab Malik, ex-ministro de Maharashtraem uma queixa por difamação apresentada pelo primo-irmão do funcionário do IRS, Sameer Wankhede.

O irmão de Wankhede, Sanjay Wankhede, recorreu ao tribunal de Washim Sessions em 2021 alegando que vive em uma família unida e devido aos comentários difamatórios de Malik contra o oficial, ele e toda a família foram difamados. O apelo visava registrar um caso sob a Lei de Atrocidades de SC/ST, já que a família pertencia à comunidade Mahar. Em novembro de 2022, o tribunal ordenou que a polícia local registrasse um FIR e investigue a reclamação.

Naquela época, o tribunal também havia solicitado um relatório da polícia da cidade de Washim após concluir a investigação.

No entanto, Sanjay Wankhede alegou que, após os desenvolvimentos iniciais, a polícia recusou-se a fornecer-lhe mais informações sobre o andamento da investigação.

Sanjay Wankhede voltou a contactar o tribunal afirmando que Malik nem sequer tinha sido preso e mesmo quando abordou a polícia e pediu-lhes que concluíssem a investigação e abrissem um caso, nada tinha sido feito até agora.

A declaração de Sanjay Wankhede afirma que, uma vez que o “acusado Nawab Malik é um líder político e se faz passar por uma personalidade de destaque”, a polícia não está tomando nenhuma ação sob “pressão”.

Portanto, o apelo pedia ao tribunal de Washim que instruísse a polícia a apresentar um relatório e a procurar explicações para o atraso na investigação e a não detenção do arguido. A polícia de Washim é obrigada a apresentar um relatório sobre o mesmo até 15 de fevereiro de 2025.