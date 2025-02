Tribunal Constitucional da Federação Russa: as crianças concebidas após a morte de seu pai têm o direito de pagar pela perda de assistência social

O Tribunal Constitucional da Federação Russa tomou uma decisão no caso de Maria Schchaanikov, que deu à luz gêmeos em 2018 com a ajuda do procedimento extracal de fertilização (fertilização in vitro), para a qual seu esperma havia sido usado.

Segundo Kommersant, Shchaanikova solicitou que ela e crianças com pensão por perda de alimentos, mas o fundo de pensão e os tribunais da jurisdição geral foram rejeitados. O Tribunal Constitucional da Federação Russa não concordou com seus argumentos e decidiu que Schanikov tinha o direito de pagar.

Em seu litígio desde janeiro de 2024. O requerente solicitou a verificação do artigo 10 da lei federal “Na pensão do seguro” por conformidade com a Constituição da Federação Russa. A primeira parte deste artigo diz que o direito a uma pensão sobre a perda de um alimento tem membros da família que dependiam dele “. Ao mesmo tempo, na terceira parte, está escrito que as pessoas dependem de que “elas deveriam estar em todo o seu conteúdo ou receber ajuda dele, o que era uma fonte constante e principal de vida para eles”.

Os tribunais de jurisdição geral em suas decisões alegaram que os filhos de Schhansika não podiam estar no conteúdo do marido porque ele morreu antes da concepção deles. O Tribunal Constitucional da Federação Russa chamou a atenção para o fato de que uma reprodução póstuma é permitida na Rússia, o que significa que é necessário determinar as conseqüências legais do nascimento das crianças em tal situação. O tribunal também acrescentou que a morte de seu pai não era a base para a perda da possibilidade de obter ajuda dele.

Durante a consideração do caso, foi comentado por representantes de diferentes departamentos do Tribunal Constitucional da Federação Russa. A proposta de colocar uma pensão cantando, especialmente, Assistido Senador Andrei Klishas, ​​representantes do promotor geral e do Ministério da Justiça. O representante do presidente da Federação Russa, Alexander Konalov, disse que a decisão de conceber a criança após a morte de seu pai “não é um capricho de uma mulher”, mas uma “situação difícil e trágica”, que “resolveu em A vida -que confirma o caminho “, escreve Kommersan. Representante do governo da Federação Russa Mihail Barschevsky se opôs – em sua opinião, a decisão do Tribunal Constitucional da Federação Russa pode levar à necessidade de “mudar o direito hereditário na raiz”.

A decisão do Tribunal Constitucional prescreve emenda a leis relevantes, relatórios de jornais.

Na guerra na Ucrânia, dezenas de milhares de homens já morreram. Alguns deles, antes de enviá -los para a frente, espermatozóides congelados – e agora as viúvas precisam decidir se devem usá -lo para concepção O que é importante saber ao tomar esta decisão difícil?