Tribunal de Kerala condena professora a 111 anos de prisão por estuprar estudante menor – Kerala News

Um professor foi condenado a 111 anos de prisão rigorosa e multado em Rs 1,05 lakh por um tribunal especial acelerado em Thiruvananthapuram por atrair e estuprar um menor há cinco anos.

Caso o tutor, de 44 anos, não pagasse a multa no prazo estipulado, seria acrescentado mais um ano de prisão à sua pena.

R Rekha, o juiz que julgou o caso, afirmou que o tutor, Manoj, que também deveria ser o tutor do aluno da turma 11, cometeu um crime que não merecia piedade.

Alegadamente, a esposa de Manoj cometeu suicídio quando soube do crime do marido contra o menor.

O acusado, funcionário público, dava aulas particulares em sua casa. O incidente ocorreu no dia 2 de julho de 2019, após o arguido ter convocado a menina à sua residência a pretexto de aula especial. Segundo a acusação, o arguido não só a abusou sexualmente, como também tirou fotografias do abuso com o seu telemóvel. A promotoria, composta por RS Vijay Mohan e RV Akhilesh, disse que a menina ficou traumatizada após o incidente e ficou com medo e retraída. Ela parou de frequentar aulas sobre casamento e o acusado então divulgou as imagens para manchar a imagem da menina. A menina revelou o crime à família, que por sua vez prestou queixa contra o acusado na Delegacia do Forte.

Manoj foi posteriormente preso, seu telefone foi confiscado e enviado para exame forense, que continha fotos da menina sendo abusada.

No entanto, Manoj afirmou que estava em seu escritório no dia do incidente. A promotoria conseguiu provar o contrário por meio dos registros telefônicos de Manoj, que o colocaram próximo à cena do crime no dia do incidente.