O Tribunal Distrital de Petrogrado transformou o apartamento de Petrogrado Natalia Holesnikov, uma mãe -em uma jornalista do jornalista Alexander Nevzorov, na receita do estado. Isso foi anunciado pela United Press Service Service Chief St. Tribunais de Petersburgo Daria Lebedev.

O processo foi aberto. Anteriormente, o apartamento pertencia à esposa da Lydia de Nevzor. A promotoria exigiu que uma transação atenciosa na compra e venda de um apartamento, devolvendo o apartamento de Nevzorov, “depois gire a propriedade com renda do estado”. O tribunal aprovou o pedido do demandante.

Em novembro de 2024. O apartamento foi preso em uma ação judicial.

No verão de 2024, o tribunal em São Petersburgo proclamou o jornalista Alexander Nevzorov e sua esposa, a “Associação Extremista” de Lydia Nevzor. Depois disso, o tribunal transformou sua propriedade na Rússia em receitas do estado: três terras, edifícios residenciais, um carro e uma parcela de empresas. A casa era de propriedade de Natalia Hellsnikov.

Em dezembro de 2024, o tribunal em São Petersburgo virou terra e uma casa no país no país, na vila de Lisiy, no Condado de Primorsky, em São Petersky, que pertencia aos chóns. O tribunal reconheceu o contrato de venda em 8 de agosto de 2023, segundo o qual Lydia Nevzor vendeu essa propriedade a sua mãe.

Alexander e Lidia Nevzorov deixaram a Rússia logo após o início da guerra russa de Ikraini. Em fevereiro de 2023, o tribunal de Moscou condenou Nevzorov em sua ausência a oito anos de prisão por expandir “falsificações” sobre o exército.