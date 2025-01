Tribunal nega custódia de trânsito do oficial do ED ao CBI no esquema de bolsa de estudos de Himachal

Um tribunal especial em Mumbai rejeitou na quarta-feira o pedido do Central Bureau of Investigation (CBI) de prisão preventiva de trânsito para o vice-diretor da Diretoria de Execução (ED), Vishal Deep, que foi preso no início desta semana em conexão com o caso de suborno.

O tribunal ordenou sua libertação mediante apresentação de uma fiança pessoal de Rs 50.000.

O CBI prendeu Deep em 8 de janeiro em Andheri West, alegando seu envolvimento em casos de suborno ligados a dois Primeiros Relatórios de Informação (FIRs). Um FIR, registrado em Chandigarh em 22 de dezembro, acusou Deep de aceitar subornos de um indivíduo envolvido no esquema fraudulento de bolsas de estudos em Himachal Pradesh.

O CBI apresentou Deep ao tribunal, buscando uma prisão preventiva de dois dias. No entanto, seus advogados argumentaram que a prisão era ilegal e fazia parte de uma conspiração maior.

Mudit Jain, um dos advogados de Deep, afirmou que altos funcionários do CBI estavam tentando minar as investigações de Deep sobre corrupção dentro da agência. Jain afirmou que Deep apresentou uma queixa ao ED e ao diretor do CBI, alegando ameaças de um oficial do CBI instando-o a não prosseguir com a investigação de fraude na bolsa de estudos. Deep também teria conduzido uma operação policial relacionada a essas reivindicações nos últimos dois meses.

A defesa argumentou ainda que a prisão violou os procedimentos legais estabelecidos na Lei de Prevenção à Corrupção, uma vez que não foi obtida autorização prévia. A defesa também questionou a legitimidade da FIR e acusou a CBI de agir com má-fé.

Depois de ouvir os argumentos de ambos os lados, o juiz especial BY Phad rejeitou o pedido de prisão preventiva do CBI, citando erros processuais na prisão. O tribunal ordenou a libertação imediata de Deep e declarou a prisão ilegal.