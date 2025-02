O juiz federal de Nova York limitou temporariamente o acesso ao ministério da eficiência do Estado (DOGE) ILON MASK no sistema de pagamento do Ministério das Finanças dos EUA, que processa o pagamento de todo o governo federal. O Tribunal tomou essa decisão em 8 de fevereiro, Relatórios Agência da Reuters.

O Tribunal tomou essa decisão depois que os promotores gerais dos Estados Unidos entraram com uma ação, dizendo que Doga não tinha autoridade para trabalhar com esse sistema. No processo, ele disse que Musk e seu departamento podem impedir o financiamento federal de clínicas médicas, pré -escolas e iniciativas para combater a crise climática.

Ao tomar uma decisão, o juiz Paul Engelmeyer disse que fornecer acesso ao sistema de pagamento do Dogeu cria o risco de detectar ilegalmente dados confidenciais, e o sistema se tornará mais vulnerável a hackers do que antes.

Doge -um chefe, uma máscara de empresário Ele chamou A decisão tomada é “louca”. De acordo com ele palavrasA eficácia do Ministério do Estado concordou com o Ministério das Finanças que todos os pagamentos estaduais de partida terão um código por escrito de justificação e categorização.

A Casa Branca e o Ministério das Finanças não comentaram a decisão do tribunal.

A eficácia do Ministério do Estado, liderada pela OIT Musk, iniciou seu trabalho depois que Donald Trump entrou no dever em 20 de janeiro. Doge foi projetado para aumentar a eficiência do governo dos EUA por um ano e meio. Nos primeiros dias de Dogea, Doge recebeu acesso ao sistema de pagamento estadual e também participou do réu da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID). Os funcionários do departamento também entraram na liderança das agências federais dos Estados Unidos e tentaram obter uma rejeição em massa de funcionários públicos.

