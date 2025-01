Tribunal paquistanês condena ex-primeiro-ministro Imran Khan e Bushra Bibi em caso de corrupção; Fundador do PTI recebe sentença de 14 anos

O ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan e sua esposa Bushra Bibi foram condenados na sexta-feira no caso Al-Qadir Trust de £ 190 milhões. O amanhecer relatou. Segundo o relatório, o fundador do PTI, Khan, foi condenado a 14 anos de prisão, enquanto sua esposa foi condenada a sete anos de prisão.