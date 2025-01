Tribunal Superior de Bombaim concede fiança a 6 réus no caso de assassinato de Govind Pansare

O Tribunal Superior de Bombaim concedeu a fiança na quarta -feira a seis réus no assassinato do autor e líder comunista de 2015, Govind Panscare, citando sua prisão prolongada.

No entanto, o tribunal adiou a declaração de fiança do réu principal, Virendrasinh Tawde, por uma nova audiência. O juiz Anil Kilor ordenou que o caso de Tawde fosse colocado perante um banco apropriado para uma maior consideração.

As seis pessoas concedidas à fiança são Sachin andure, Ganesh Miskin, Amit Degvekar, Amit Baddi, Bharat Kurane e Vasudev Sureaavanshi. O escritório do promotor se opôs a seus pedidos de fiança, que argumentaram que as declarações das testemunhas no julgamento atual seriam concluídas dentro de nove meses.

Pansare foi filmado em 20 de fevereiro de 2015 em Kolhapur de Maharashtra, supostamente devido a seus pontos de abertura contra o extremismo da direita. A promotoria disse que seu assassinato estava ligado aos assassinatos da ativista Narendra Dabholkar (2013), do estudioso MM Kalburgi (2015) e do jornalista Gauri Lankesh (2017), o que sugere que os ataques cessaram somente após prisões importantes no caso Nalasopara Armasa. de 2018.

O caso foi inicialmente investigado por uma equipe de pesquisa especial (SIT), mas foi transferido para a equipe de Maharashtra Anti -Terrorismo (ATS). O caso do escritório do promotor depende de quatro testemunhas oculares, com a esposa de Panscare que identifica dois réus e outra testemunha que identifica uma. Os dois restantes não reconheceram nenhum suspeito.

O Tribunal reconheceu a seriedade das acusações, mas apontou que o réu foi preso por mais de cinco anos sem progresso significativo no julgamento.

“Não há fim em vista do julgamento”, observou o banco, apontando o ritmo lento dos procedimentos no tribunal de Kolhapur como um fator -chave para conceder fiança.