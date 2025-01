Tribunal Superior de Bombaim concede fiança ao homem que fez sua esposa ficar nua do lado de fora de sua casa, após o que ela cometeu suicídio em 2012

O Tribunal Superior de Bombaim concedeu fiança a um homem de Pune condenado por cumplicidade no suicídio da sua esposa em 2012. O caso envolve alegações de anos de assédio, incluindo um incidente em que alegadamente forçou a sua esposa e filha a ficarem nuas fora de sua casa.

O homem, Santosh Sudhakar Shilimkar, um empreiteiro agrícola e de areia de 32 anos, foi condenado em agosto de 2024 por um tribunal de sessões de Pune sob as seções 306 (incitação ao suicídio) e 498A (crueldade por parte do marido ou de suas famílias) do Penal Indiano. Código. Código. Ele foi condenado a 10 anos de prisão rigorosa.

De acordo com a acusação, Shilimkar sujeitou a sua esposa a repetidas crueldades, especialmente após o nascimento das suas duas filhas, uma das quais necessitou de hospitalização frequente devido a problemas médicos.

A virada ocorreu em 16 de julho de 2012, quando uma briga começou depois que Shilimkar trouxe carne de porco e ordenou que sua esposa a cozinhasse para seus amigos. Durante a briga, ele teria forçado a esposa e a filha mais nova a permanecerem nuas fora de casa durante a noite.

A mulher teria informado sua família sobre o incidente por telefone, chorando continuamente. No dia seguinte, incapaz de suportar os abusos físicos e emocionais, pulou em um poço perto de sua casa, acabando com sua vida.

Durante o julgamento, o tribunal da sessão considerou Shilimkar culpado com base em evidências circunstanciais e o sentenciou à prisão concomitante.

No entanto, o seu advogado, Satyavrat Joshi, contestou a condenação durante o recurso, argumentando que não havia provas diretas de assédio ou intenção de levar o falecido ao suicídio. Joshi apontou inconsistências no caso da promotoria, destacando rumores e a ausência de uma nota de suicídio.

Apesar da oposição do procurador público adicional Manisha Tidke, que enfatizou a gravidade das acusações, o juiz RN Laddha do Tribunal Superior de Bombaim concedeu fiança a Shilimkar.

O tribunal observou que era pouco provável que o recurso contra a condenação fosse apreciado num futuro próximo e citou precedentes do Supremo Tribunal que defendem uma abordagem liberal no sentido da suspensão de sentenças para penas de duração determinada enquanto se aguarda recurso.

O tribunal observou ainda que as alegações e provas não apresentavam uma situação extraordinária que justificasse a continuação da prisão durante o processo de recurso. Ele suspendeu a sentença de Shilimkar e concedeu-lhe fiança sob fiança pessoal de Rs 25.000, juntamente com condições de fiança.