Tribunal Superior de Bombaim considera pedido de insanidade e concede fiança ao condenado esquizofrênico Pradeepkumar Murugan

O Tribunal Superior de Bombaim suspendeu na sexta-feira a pena de prisão perpétua de um homem de 35 anos que sofre de esquizofrenia e que foi condenado e sentenciado por matar o próprio pai em 2015.

O tribunal concedeu-lhe fiança depois de considerar as provas do seu diagnóstico de esquizofrenia e a falha do tribunal de primeira instância em abordar adequadamente o seu argumento de insanidade.

A esquizofrenia é uma doença mental de alto grau que afeta a maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta e pode apresentar sintomas psicóticos.

O caso da acusação é o do assassinato brutal do pai do condenado Pradeepkumar Murugan em 17 de abril de 2015, após o qual ele foi preso e posteriormente condenado pelo Juiz de Sessões Adicionais de Pune.

O tribunal de primeira instância rejeitou o pedido de insanidade, argumentando que nem o oficial de investigação nem o magistrado notaram sinais de instabilidade mental no momento da prisão ou do processo inicial.

No entanto, a defesa, liderada pelo advogado Satyavrat Joshi, argumentou que Pradeepkumar tinha um longo histórico de doenças mentais, corroborado pelos depoimentos de duas testemunhas.

O primeiro, o Dr. Mahamuni, psiquiatra da Cadeia Central de Yerwada, em Pune, testemunhou que o acusado tinha sido diagnosticado com esquizofrenia e tinha sofrido episódios psicóticos recorrentes.

A segunda testemunha, irmã de Pradeepkumar, descreveu vários incidentes que datam de 2010, nos quais ele exibiu comportamento delirante e necessitou de tratamento psiquiátrico.

Uma avaliação psiquiátrica recente na Cadeia de Yerwada confirmou que Pradeepkumar continua a sofrer de esquizofrenia, caracterizada por julgamento prejudicado, discurso incoerente ocasional e murmúrios persistentes.

O tribunal observou que as condições de saúde mental, particularmente a esquizofrenia, apresentam frequentemente períodos de lucidez, tornando difícil avaliar a insanidade em interacções breves, como as que ocorrem durante a prisão preventiva.

A bancada dos juízes Bharati Dangre e Manjusha Deshpande destacou que o tribunal de primeira instância não apreciou integralmente as provas da defesa e rejeitou o apelo sem fundamento suficiente.

O tribunal ordenou a fiança de Pradeepkumar após apresentar uma fiança de Rs 25.000 e uma declaração juramentada de sua irmã, garantindo a continuação de seu tratamento psiquiátrico e medidas de segurança para aqueles ao seu redor.