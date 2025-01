Tribunal Superior de Bombaim diz que seguir uma garota apenas uma vez não equivale a perseguição

O Tribunal Superior de Bombaim decidiu que um único caso de seguimento de uma rapariga não cumpre os critérios legais de assédio ao abrigo da Secção 354(D) do Código Penal Indiano (IPC), que exige comportamento repetitivo ou persistente para constituir um crime.

A decisão veio do juiz GA Sanap ao ouvir depoimentos de dois homens de 19 anos acusados ​​de assédio sexual e invasão de propriedade em um caso envolvendo uma menina de 14 anos.

“Um caso solitário de seguimento de uma menina não pode ser classificado como perseguição segundo o IPC. A lei exige provas de atos repetidos ou persistentes para estabelecer tal crime”, disse o Juiz Sanap durante a audiência.

O caso remonta a janeiro de 2020, altura em que o principal arguido seguiu a menor e manifestou o desejo de casar com ela. Apesar da clara rejeição da menina e da intervenção da sua mãe junto da família do arguido, ele continuou a assediá-la.

Em 26 de agosto de 2020, o réu supostamente invadiu a casa da menina, amordaçou-a e tocou-a de forma inadequada. O segundo acusado aparentemente estava estacionado fora de casa durante o incidente.

O tribunal de primeira instância condenou os dois homens por múltiplas acusações ao abrigo do IPC e da Lei de Protecção de Crianças contra Ofensas Sexuais (Pocso), incluindo perseguição, assédio sexual, invasão de domicílio e intimidação criminal.

Após análise, o Tribunal Superior observou que a acusação de perseguição se baseava unicamente num único incidente em que o arguido seguiu a rapariga até um rio. O Juiz Sanap esclareceu que a perseguição nos termos da Secção 354(D) exige provas de actos repetitivos ou contínuos, tais como seguir, observar ou tentar contactar a vítima através de meios físicos ou digitais.

Embora o tribunal tenha absolvido o segundo arguido de todas as acusações, alegando ausência de qualquer papel activo para além de ficar de guarda fora de casa, manteve a condenação do arguido principal ao abrigo da Secção 354(A) do IPC por assédio sexual e da Secção 8 da Lei POCSO. . por agressão sexual.

No entanto, o Tribunal Superior alterou a pena do arguido principal, tendo em conta a sua tenra idade e os dois anos e meio em que já se encontrava em prisão preventiva.