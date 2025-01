Tribunal Superior de Bombaim nega fiança a homem acusado de estuprar neta menor

O Tribunal Superior de Bombaim recusou-se a conceder fiança a um vigia de uma sociedade habitacional de Mumbai, acusado de agredir sexualmente a sua enteada.

O vigilante casou-se com a avó da vítima no início de 2023 e passou a viver com ela na casa dela, nos arredores de Mumbai. A mãe da vítima saía frequentemente para trabalhar e deixava a vítima de 5 anos e o filho mais novo na casa da mãe. A avó trabalhava como empregada doméstica, pelo que os filhos estavam essencialmente aos cuidados do arguido no seu local de trabalho, alegou a acusação.

No dia 31 de agosto de 2023, a menina queixou-se de dores ao urinar, mas não revelou nada. Nos dias seguintes a menina reclamou novamente. Aí a mãe descobriu e o FIR foi registrado em 4 de setembro de 2023.

O advogado Ram Singh, representando o vigilante, alegou que todo o caso havia sido falsamente ressuscitado contra ele.

O procurador adicional Mayur Sonavane opôs-se ao pedido de fiança e afirmou que a natureza do crime é grave e que o arguido, por ser parente da vítima através da sua avó, pode adulterar as provas ou influenciar os resultados das testemunhas do incidente. e, portanto, não deve ser processado. liberado por ser o ato contra uma menina menor de 5 anos.

A juíza Milind Jadhav, após ouvir todos os argumentos, observou que a vítima está em acompanhamento psiquiátrico devido ao impacto emocional do incidente. O tribunal afirmou que “a vítima sofreu imensamente e foi levada a um psiquiatra e está a receber aconselhamento. Isto mostra que a vítima ainda está traumatizada. As acusações contra o queixoso são extremamente graves e a possibilidade de ele pressionar a avó de a vítima “Não se pode excluir quem é a sua esposa, tendo em conta a gravidade do crime e a proximidade da relação entre o arguido e a avó da vítima”.