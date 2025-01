Tribunal Superior de Bombaim ordena proteção para reclamante no caso de golpe multimilionário da Torres Jewellery

O Tribunal Superior de Bombaim ordenou na quarta-feira que a Polícia de Mumbai fornecesse proteção a Abhishek Gupta, um denunciante que expôs o bilionário Golpe de investimento de Torresao mesmo tempo em que criticava a polícia pela letargia na investigação do caso.

Uma bancada de juízes Revati Mohite-Dere e Dra. Neela Gokhale expressaram surpresa com a forma como a Ala de Ofensas Económicas (EOW) conduziu a investigação, apontando para atrasos que podem ter permitido que os principais acusados ​​fugissem do país.

O tribunal ordenou a preservação de imagens de CCTV dos escritórios do Comissário da Polícia de Mumbai e do EOW, abrangendo o período de 30 de dezembro de 2024 a 14 de janeiro de 2025.

“Estamos chocados com a forma como a investigação está a avançar. A certa altura, a polícia é responsável. Eles tinham muita informação”, observou o tribunal, instando os investigadores a agirem com urgência. O tribunal também instruiu o oficial de investigação a obter registos de imigração para localizar os acusados ​​que se acredita terem deixado a Índia.

“Trata-se de um órgão especializado. Esperamos prontidão, caso contrário o acusado fugirá. Obtenha imagens das câmeras de segurança dos escritórios da empresa e dos hotéis onde o acusado se hospedou”, ordenou o tribunal.

Gupta, que auditou as contas da Platinum Hern Pvt Ltd, controladora da marca de joias Torres, entrou com uma petição buscando proteção após receber ameaças e exibir suas fotos em locais públicos.

Os seus defensores, Priyanshu Mishra e Vivek Tiwari, informaram ao tribunal que Gupta tinha alertado as autoridades sobre a fraude já em junho de 2024, mas nenhuma ação foi tomada até meses depois, quando os investidores começaram a apresentar queixas.

O golpe de Torres supostamente enganou centenas de investidores através de esquemas Ponzi e de marketing multinível, prometendo retornos elevados antes de deixar de pagar.

Embora o EOW tenha detido três pessoas, incluindo dois estrangeiros, onze acusados, a maioria deles estrangeiros, ainda estão foragidos. Circulares de vigilância foram emitidas contra eles nos aeroportos.

Durante a audiência, a polícia informou ao tribunal sobre seus esforços para recuperar os fundos, informando que até o momento foram recuperados Rs 25 milhões. O tribunal, no entanto, observou que o montante representava menos de um por cento do total da fraude. Ele também criticou a falta de obtenção de provas críticas, como imagens de câmeras de segurança de locais ligados aos acusados.

O tribunal enfatizou a urgência de preservar as provas e ordenou que o EOW recuperasse imagens dos escritórios da empresa e dos hotéis onde o arguido estava hospedado. O Vice-Comissário de Polícia (EOW) foi condenado a comparecer por videoconferência na próxima audiência marcada para 22 de janeiro.