Tribunal Superior de Bombaim pergunta se a ‘inteligência abaixo da média’ da mulher nega seu direito à maternidade

O Tribunal Superior de Bombaim instruiu na quarta-feira um pai a determinar se o parceiro de sua filha estaria disposto a se casar com ela antes de emitir uma ordem sobre seu pedido de interrupção médica da gravidez (MTP) de seu feto.

O pai de 66 anos solicitou a interrupção da gravidez da sua filha adotiva de 27 anos, que está grávida de mais de 20 semanas, e recusou consentir no aborto.

No início do caso, uma bancada dos juízes RV Ghuge e RS Patil ordenou que a mulher fosse examinada por um conselho médico. Na quarta-feira, o Promotor Público Adicional Prachi Tatake apresentou o relatório ao tribunal.

Depois de analisar o relatório, o tribunal observou que tanto a mãe como o feto estavam saudáveis. O relatório também menciona que a mulher tinha uma “função intelectual limítrofe”. O tribunal expressou preocupação e perguntou: “A função intelectual limítrofe significa transtorno mental? Existe um procedimento para declarar uma pessoa mentalmente doente e então um tutor deve ser nomeado. Nenhum procedimento desse tipo foi realizado aqui. Ele não foi declarado mentalmente doente”. ” pessoa.”

Os juízes perguntaram ainda: “Porque você tem inteligência abaixo da média, você não tem o direito de ser mãe?”

Durante o processo, o advogado SK Dubey, em representação do pai, informou ao tribunal que após a apresentação da petição, a mulher revelou o nome do seu companheiro e manifestou o desejo de casar com ele. O tribunal então ordenou que os pais verificassem se o casamento poderia acontecer.

O tribunal comentou: “Os pais podem tomar a iniciativa e falar com este homem? O que você disse é que ela quer se casar com ele. Não é um crime. Ela tem 27 anos. Ela deveria se sentir confortável, não apavorada.”

O peticionário, que adotou a mulher em 1998, quando ela tinha alguns meses de idade, argumentou que ela sofria de vários problemas de saúde mental, incluindo transtorno de personalidade limítrofe e depressão. Ele também alegou que ela era violenta e precisava de medicação constante. O pai alegou ainda que ela era sexualmente activa desde os 13 ou 14 anos de idade e muitas vezes saía à noite sem o informar.

O pai afirmou que soube da gravidez da filha no dia 26 de novembro, durante um check-up de rotina e citou preocupações financeiras e a idade avançada como motivos para não conseguir sustentar a menina.

Em resposta, o tribunal comentou: “Os pais devem cumprir o seu dever. Você a adotou quando ela tinha cinco meses. Agora você sabe que a criança cresceu com você.”

O tribunal ouvirá o caso novamente em 13 de janeiro.