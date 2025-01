Tribunal Superior de Bombaim rejeita pedido para encerrar processo contra gerente de fábrica pela morte de trabalhador

O Tribunal Superior de Bombaim recusou-se a anular um processo contra o diretor de uma fábrica depois que um trabalhador caiu e morreu enquanto reparava o edifício, seguindo as instruções do diretor.

A bancada dos juízes Ravindra Ghuge e Rajesh Patil estava ouvindo uma petição apresentada pelo gerente, Izhar Nizamulhak Khan, contra quem foi registrado um caso sob a Seção 304 (A) do Código Penal Indiano (IPC) após a morte acidental de um trabalhador em Shree Shakti Weldtech em Thane.

O incidente ocorreu em 31 de maio de 2021, quando Ilyas Abdul Jabbar Sayyed, trabalhador contratado como soldador, caiu do telhado da fábrica enquanto instalava placas de amianto. Khan teria ordenado ao trabalhador que reparasse o telhado, apesar de não ter sido treinado para a tarefa. Um cinto de segurança fornecido ao trabalhador aparentemente falhou, fazendo-o cair fatalmente sobre as máquinas abaixo.

O ocupante da fábrica já havia sido processado de acordo com a seção 92 da Lei das Fábricas de 1948 e multado em Rs 50.000 após admitir sua culpa.

O gestor argumentou que o FIR equivalia a um segundo processo pelo mesmo incidente, o que é proibido pelo artigo 20 da Constituição. Contudo, o tribunal rejeitou esta reclamação e esclareceu que o gestor não tinha sido anteriormente processado e que a responsabilidade do ocupante ao abrigo da Lei das Fábricas não isentava o gestor de possível negligência ao abrigo do IPC.

O tribunal enfatizou que a função do trabalhador falecido como soldador não se estendia a tarefas como reparação de telhados, que exigiam formação especializada em segurança. O tribunal observou que a ordem do gerente ao trabalhador para realizar uma tarefa tão perigosa quando estava ventando contribuiu para o acidente.

O tribunal também rejeitou as alegações de erros processuais, afirmando que a investigação revelou provas suficientes para justificar a invocação da Secção 304(A). Decidiu que os princípios do direito penal não permitem uma “ficção considerada” equiparar a acusação do ocupante à do gestor.

Este tribunal afirmou que este não era um caso de dupla penalização e que as ações do treinador deveriam ser examinadas de forma independente. Ele ordenou que o caso fosse a julgamento.