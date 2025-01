Tribunal Superior de Bombaim rejeita reintegração de funcionários de hotel que alegaram ter sido demitidos por participarem de eleições

O Tribunal Superior de Bombaim anulou uma ordem judicial do trabalho que permitia a um funcionário de um hotel recuperar o seu emprego depois de ter alegado despedimento ilegal em 2014, quando manifestou o seu desejo de concorrer às eleições.

Uma bancada do juiz Sandeep Marne anulou a ordem do 10º Tribunal do Trabalho de Mumbai, que ordenou a reintegração e 50 por cento dos salários atrasados ​​de um ex-recepcionista de hotel, Shivaji Sonawane.

O peticionário, Hotel Ratanamahal, localizado em Andheri, leste de Mumbai, contestou a ordem do tribunal do trabalho de julho de 2024 que concedia a reintegração com salários parciais atrasados ​​a Sonawane, que alegou longas horas de trabalho, negação de benefícios legais e despedimento ilegal na sequência do seu pedido de redução do horário de trabalho. .

No entanto, o advogado Sanjay Shinde, que representa o hotel, argumentou que Sonawane abandonou voluntariamente o seu papel para contestar as eleições de Lok Sabha de 2014. Durante o interrogatório, Sonawane admitiu as suas ambições políticas, mas negou ter abandonado o emprego, afirmando que tinha solicitado a licença verbalmente.

O Juiz Marne observou que Sonawane tinha suprimido factos materiais sobre a sua ausência e compromissos políticos. Sonawane concorreu como candidato independente de Solapur.

Observando que Sonawane também disputou as eleições de 2024 e adquiriu bens substanciais, incluindo um carro Swift Dzire e armas de fogo, o tribunal questionou o seu interesse genuíno em regressar ao trabalho como recepcionista.

As tentativas do hotel para reintegrar Sonawane foram destacadas, incluindo cartas enviadas em 2017. A recusa do funcionário em reintegrar, apesar de vários lembretes, enfraqueceu ainda mais o seu caso.

“Os ex-funcionários, que já não têm interesse em trabalhar com o empregador para obter valores de atrasos de salários e indemnizações, não podem ser autorizados a fazer uso indevido do mecanismo do tribunal do trabalho ou das disposições da Lei do Contencioso Laboral”, afirmou o banco.

O juiz Marne comentou: “Na minha opinião, este não é um caso que envolve um passo impulsivo, equivocado ou imprudente na participação nas eleições de 2014 que resultou na perda de trabalho. Sonawane parece ser um jogador experiente, que até agora disputou em pelo menos pelo menos duas eleições. Ele tem, sem dúvida, ambições políticas.

“Uma pessoa que possua as comodidades necessárias e até possua uma arma não trabalharia mais como recepcionista de hotel”, disse ele.

O Tribunal Superior sublinhou a importância de manter a santidade das leis laborais e alertou contra a sua utilização indevida para obter ganhos financeiros por pessoas sem intenção de trabalhar.

O Juiz Marne concluiu que o tribunal do trabalho errou nas suas conclusões ao não ter em conta a conduta da Sonawane e as circunstâncias mais amplas.