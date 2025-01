Tribunal Superior de Bombaim sobre poluição do ar: Mumbai continuará a enfrentar neblina todos os anos?

O Tribunal Superior de Bombaim questionou na quinta-feira se uma solução duradoura para o problema de poluição do ar da cidade é possível ou se os cidadãos continuarão a enfrentar neblina severa todos os anos após o Diwali.

Uma bancada chefiada pelo Chefe de Justiça DK Upadhyaya e pelo Juiz Girish Kulkarni observou que, apesar de compreender as causas da poluição do ar, soluções concretas permanecem ilusórias. “Qual é a solução em tais situações? Tudo isto começa todos os anos depois do Diwali. De um modo geral, conhecemos os problemas e as causas… então qual é a solução agora? Ou continuamos a ver esta neblina todos os anos em Mumbai? “Há muito pouca visibilidade em alguns dias”, disse o tribunal.

O tribunal observou que embora as autoridades estejam cientes dos problemas que contribuem para a deterioração da qualidade do ar da cidade, são necessárias medidas imediatas e decisivas.

O banco monitora a poluição do ar em Mumbai desde 2023, quando Suo Moto tomou conhecimento do problema. Na quinta-feira, os juízes observaram que, apesar das ordens do tribunal de 2023 que restringiam o estouro de fogos de artifício a horários específicos durante o Diwali, a lei não estava sendo aplicada.

“Apesar das nossas ordens, vimos fogos de artifício estourando até 1h da manhã. As agências executoras não seguiram de forma alguma as nossas ordens”, afirmou o tribunal, expressando decepção.

O tribunal também expressou preocupação com a falta de medidas proativas por parte das autoridades. “Somente quando o tribunal aprova as ordens é que alguma coisa é feita. Todos são afetados. É claro que medidas mais drásticas precisam ser tomadas. Quando os níveis de poluição diminuirão? A menos que algo drástico seja feito, a situação não estará sob controle”, afirmou o tribunal.

Os juízes destacaram o impacto do aumento do número de veículos e da poluição proveniente de padarias que utilizam madeira e carvão. O tribunal sugeriu que as padarias mudassem para o gás e incentivou o uso de veículos a GNV e elétricos em vez de carros a gasolina ou diesel.

Os defensores Darius Khambata, atuando como amicus curiae, e Janak Dwarkadas, representando uma ONG, salientaram que a intensa atividade de construção contribui significativamente para a poluição. Eles criticaram a Corporação Municipal de Brihanmumbai (BMC) por sugerir que o desenvolvimento deveria ser priorizado em detrimento do ar limpo.

Milind Sathe, defensora sênior do BMC, defendeu a posição do órgão cívico e disse: “Não podemos impedir o desenvolvimento, mas estamos tomando medidas para mitigá-lo”.

O tribunal, no entanto, sublinhou que estas ações não foram suficientes e apelou a medidas mais fortes. Espera-se uma ordem detalhada orientando o governo e outras autoridades a resolver o problema.