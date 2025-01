Tribunal Superior de Delhi nega fiança antecipada à mulher que queimou o marido com água fervida, afirma que a lei criminal é neutra em termos de gênero

Negando fiança antecipada a uma mulher acusada de derramar água fervente misturada com pimenta vermelha em pó em seu marido enquanto ele dormia, o Tribunal Superior de Delhi afirmou na quarta-feira que a lei criminal é neutra em termos de gênero quando se trata de lesões corporais potencialmente fatais.

“A marca registrada de um sistema imparcial e equitativo de administração da justiça é permanecer neutro em termos de gênero ao julgar casos de natureza como o atual”, observou a juíza Swarana Kanta Sharma, dizendo que uma classe especial não pode ser criada para uma mulher, caso isso aconteça. causa tais lesões.

“Os crimes que envolvem causar lesões corporais potencialmente fatais devem ser tratados com firmeza, independentemente de o perpetrador ser um homem ou uma mulher, uma vez que a vida e a dignidade de cada indivíduo, independentemente do género, são igualmente valiosas”, afirmou o tribunal. . fora.

A noção de que nas relações conjugais apenas as mulheres sofrem crueldade física ou mental, sem excepção, pode ser contrária à dura realidade da vida em muitos casos, observou o tribunal, acrescentando que os tribunais não podem julgar os casos que lhes são apresentados com base em estereótipos.

O empoderamento de um género e a sua protecção não podem ser alcançados à custa da justiça para com outro. Tal como as mulheres merecem protecção contra a crueldade e a violência, os homens também têm direito às mesmas salvaguardas ao abrigo da lei. Sugerir o contrário violaria os princípios básicos da igualdade e da dignidade humana, disse o juiz do Supremo Tribunal de Deli como a razão para negar a fiança à mulher acusada.

“Os homens que são vítimas de violência nas mãos das suas esposas enfrentam muitas vezes dificuldades únicas, incluindo a descrença social e o estigma associado ao facto de serem vistos como vítimas. Estes estereótipos perpetuam a crença errada de que os homens não podem experimentar violência nas relações domésticas”, afirmou o Jan. .22 decisão judicial.

O tribunal superior rejeitou o pedido de clemência da mulher com base no seu género e recusou-se a criar uma “classe especial de clemência para um género”.

“Nenhuma razão foi estabelecida para a concessão de fiança”, disse ele.