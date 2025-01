Tribunal Superior de Karnataka ouvirá o apelo de Ola para cancelar a indenização para mulher assediada em táxi

O Tribunal Superior de Karnataka ouvirá no dia 17 de março o apelo da ANI Technologies, que opera os táxis Ola, contra uma ordem de indenização a uma mulher que foi assediada por um motorista de táxi.

A empresa contestou a ordem anterior do tribunal superior, que a instruiu a pagar uma indenização de Rs 5 lakh a uma mulher assediada por um motorista de táxi Ola durante uma viagem em 2019, de acordo com lei viva.

No ano passado, um juiz singular MGS Kamal ordenou que a empresa pagasse uma indenização à mulher e considerou que o motorista também deveria ser considerado funcionário de Ola. Ele instruiu o Comitê Interno de Reclamações da empresa, constituído de acordo com a Lei PoSH, para conduzir uma investigação sobre o assunto.

Em outubro de 2024, o tribunal suspendeu a ordem do juiz Kamal após o recurso de Ola. Embora a sobrevivente tenha inicialmente apresentado um pedido para anular a suspensão, o seu advogado concordou em que o recurso fosse ouvido na quarta-feira.

O presidente do tribunal NV Anjaria e o juiz MI Arun confirmaram a ordem provisória e colocaram o assunto para audiência final em 17 de março.

O tribunal também irá considerar o argumento da empresa de que, uma vez que Ola não emprega quaisquer motoristas, a implementação da Lei do Assédio Sexual de Mulheres no Local de Trabalho (Prevenção, Proibição e Reparação) seria discutível.

O juiz único em seu despacho também alertou a empresa para não revelar a identidade das pessoas envolvidas no incidente. Também ordenou que a ANI Technologies pagasse Rs 50.000 adicionais para cobrir as despesas do litígio.

Notavelmente, a mulher apresentou queixa à ANI Technologies após o incidente de 2019, buscando ação contra o motorista. No entanto, a empresa recusou-se a conduzir uma investigação sobre o assunto seguindo o conselho de um “assessor jurídico externo” de que não tinha jurisdição para investigar o assunto. Depois disso, ele recorreu ao tribunal superior.

Na sua ordem, o tribunal também instruiu a autoridade de transporte rodoviário do estado de Karnataka, que emitiu uma notificação solicitando uma explicação da ANI Technologies, para prosseguir com o assunto e concluir o processo no prazo de 90 dias. Também impôs uma multa de Rs 1 lakh ao estado por não responder à petição.