Tribunal Superior de Kerala concede fiança a Boby Chemmanur e condena comentários de vergonha do corpo – Kerala News

O Tribunal Superior de Kerala concedeu fiança na terça-feira ao empresário Boby Chemmanur, que estava sob custódia judicial após ser preso em um caso de assédio sexual movido pela atriz Malayalam Honey Rose. O tribunal, ao mesmo tempo que concedeu alívio, também emitiu uma forte declaração contra a vergonha do corpo.

O juiz PV Kunhikrishnan, que ouviu o assunto, observou: “Envergonhar o corpo não é aceitável em nossa sociedade. Comentários sobre o corpo de uma pessoa, como muito gordo, muito magro, muito baixo, muito alto, muito moreno, muito preto, etc., devem ser evitados. Há um sentimento de que todos somos “alguma coisa demais” e que todos somos “insuficientes”. Assim é a vida. Nossos corpos mudarão, nossas mentes mudarão e nossos corações mudarão. “Todos devem estar atentos ao fazer comentários sobre os outros, sejam homens ou mulheres.”

Chemmanur foi acusado ao abrigo da secção 75 (4) do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) por fazer “comentários sexualmente coloridos” e ao abrigo da secção 67 da Lei de TI por transmitir material obsceno eletronicamente. O tribunal observou que as palavras que usou tinham “duplo significado” e disse: “Qualquer Malayalee que leia a Primeira Declaração de Informação (FIS) pode facilmente compreender que as palavras usadas pelo peticionário têm duplo significado. Portanto, sou da opinião de que prima facie, os ingredientes dos supostos crimes estão atraídos.”

Apesar de reconhecer estas alegações, o tribunal concedeu fiança a Chemmanur, citando o princípio de que “a fiança é a regra e a prisão é a excepção”. O juiz Kunhikrishnan disse que, como os crimes têm pena máxima de três anos, o acusado não pode ser preso sem motivos suficientes, de acordo com as diretrizes do Supremo Tribunal. “À luz do princípio acima, acredito que o peticionário pode ser libertado sob fiança após impor condições estritas”, disse o juiz.

Chemmanur foi condenado a executar uma fiança de Rs 50.000 com duas fianças solventes pela mesma quantia. O tribunal ordenou-lhe que cooperasse com a investigação, comparecesse perante o agente investigador quando necessário e se abstivesse de influenciar testemunhas ou de cometer crimes semelhantes. A violação destas condições pode resultar no cancelamento da sua fiança.

A acusação opôs-se ao pedido de fiança, argumentando que as publicações de Chemmanur nas redes sociais incluíam frequentemente comentários de cunho sexual e que conceder-lhe fiança enviaria a mensagem errada à sociedade. No entanto, o tribunal observou que o tempo que o empresário esteve sob custódia judicial desde 9 de Janeiro já tinha transmitido uma mensagem ao público.

Chemmanur foi preso em 8 de janeiro em Wayanad depois que o Tribunal Judicial II de Primeira Classe de Ernakulam negou seu pedido de fiança e o enviou sob custódia judicial por 14 dias. Mais tarde, ele abordou o Tribunal Superior, alegando que as alegações eram infundadas e tinham motivação política.

Em seu pedido de fiança, Chemmanur alegou que as acusações surgiram de uma denúncia apresentada por Honey Rose, que já havia mantido uma relação amigável com ele. A petição afirmava que o ator havia lançado três de seus showrooms de joias ao longo dos anos, incluindo um em agosto de 2024 em Kannur, onde ocorreu o suposto incidente. Durante a aquisição, Chemmanur supostamente fez avanços indesejados, incluindo colocar uma coleira nela e girá-la.

A atriz tornou pública sua denúncia nas redes sociais, publicando uma carta dirigida a Chemmanur e fazendo acusações contra ele. Chemmanur, por sua vez, negou as alegações, chamando-as de falsas e infundadas. Ele alegou sua inocência e afirmou que as acusações eram uma tentativa de difamar sua reputação.