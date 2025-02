Trigo tóxico por trás da calvície repentina no Buldhana de Maharashtra, diz o estudo

Perda repentina de cabelo entre inúmeros residentes Do distrito de Buldhana de Maharashtra, continuou sendo um mistério por semanas, o que causou pesquisas por especialistas e autoridades de saúde. Agora, um estudo do Shri Dr. Himmatrao Bawaskar Padma sugere que a causa pode estar ligada a elementos tóxicos no trigo que eles estão consumindo.

O estudo de duração de um mês de Bawaskar descobriu que o trigo distribuído pelo sistema de distribuição público (PDS) continha altos níveis de selênio, enquanto seu conteúdo de zinco era significativamente baixo.

“Nossa análise de teste da região afetada revelou que continha 600 vezes mais selênio do que a variedade cultivada localmente. Acredita -se que essa alta ingestão de selênio seja a causa dos casos de alopecia. A condição foi rapidamente desenvolvida, com uma calvície total interna dentro De três a três a três.

As amostras de trigo foram enviadas ao laboratório analítico de Verni de Thane, que detectou níveis de selênio de 14,52 mg/kg, significativamente mais altos que os 1,9 mg/kg normais.

O Dr. Bawaskar também apontou que todas essas remessas de trigo se originaram em Punjab.

“As amostras de sangue, urina e cabelo mostraram um aumento de 35 vezes, 60 vezes e 150 vezes no teor de selênio, respectivamente. Isso sugere que a ingestão excessiva de selênio é um contribuinte direto para o surto. Nossa equipe também descobriu que os níveis de zinco foram significativamente menores nas pessoas afetadas, apontando um possível desequilíbrio causado pelo excesso de selênio “, acrescentou.

Cerca de 300 pessoas em 18 aldeias, muitas delas estudantes e meninas universitárias, experimentou uma perda de cabelo grave Entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano, a maioria fica completamente careca.

“Pessoas de 8 a 72 anos estão se tornando carecas, estigma de rosto, as crianças pararam de ir para a escola e a universidade, casamentos de crianças que foram agendados foram perturbados, fui lá para pesquisar como um relacionamento como um relacionamento social”, disse o Dr. Bawaskar.

No entanto, o relatório do estudo ainda não foi submetido à administração.

Os cientistas do Conselho de Pesquisa Médica Indiana (ICMR) também coletaram amostras de água e solo dos testes para os testes, que confirmaram altos níveis de selênio no sangue daqueles que sofreram perda de cabelo.

O ICMR enviou seu relatório de pesquisa ao governo central, mas seus detalhes ainda não foram revelados.