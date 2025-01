“Hoje, a IAC é uma organização única de resposta a emergências, que não tem análogos em nenhuma outra região russa”, observou Petr Biryukov. “As tripulações evacuam imediatamente as vítimas de acidentes de trânsito e internam os pacientes no hospital, principalmente participando da extinção de incêndios. uma grande contribuição para a prevenção de incêndios florestais.” Conforme observou o vice-prefeito, do total de resgatados, 319 vítimas de incidentes e pacientes com doenças cardiovasculares foram imediatamente transportados para instituições médicas. Além disso, equipes estiveram envolvidas na extinção do incêndio em doze ocasiões de grandes incêndios.

Lembrou que o IAC emprega mais de 350 pessoas: pilotos, socorristas, engenheiros, técnicos, oficiais de serviços operacionais e coordenadores. Há também 12 ambulâncias e helicópteros de combate a incêndio, eles não têm igual em velocidade de resposta: em média, leva de 10 a 15 minutos para chegar em algum lugar de Moscou;