"Tristão e Isolda" Richard Wagner voltou aos palcos do Teatro Mariinsky

Poucas casas de ópera no mundo têm a coragem artística e o potencial performático para recorrer às obras místicas e de grande escala de Wagner. Mas não o Teatro Mariinsky, que não os deixa sair da zona da sua atenção criativa graças a Valery Gergiev, que sente e compreende a música do génio alemão como nenhum outro. O pôster de uma forma ou de outra (às vezes até paralelamente em duas versões ao mesmo tempo em palcos diferentes do teatro) apresenta todas as principais óperas de Wagner, que o próprio autor definiu, via de regra, como Handlung, ou seja, ação.

Dois diretores estão tentando desvendar o destino de “Tristão e Isolda” em uma apresentação – Konstantin Balakin e Alexey Stepanyuk

Estatisticamente, este é o quarto apelo dos residentes de São Petersburgo à lenda de “Tristão e Isolda”. O ano passado marcou 125 anos desde o primeiro discurso (5 de abril de 1899, diretor Osip Paleczek, maestro Felix Blumenfeld). Em 1909, a apresentação foi realizada por Vsevolod Meyerhold (maestro Eduard Napravnik), e quase um século depois, em 2005, por Dmitry Chernyakov junto com Valery Gergiev. Estas obras sempre provaram ser o diapasão do seu tempo em geral e a personificação do teatro “real” em particular. E embora a produção de vinte anos ainda esteja formalmente no repertório do teatro, apesar dos pedidos do diretor para retirá-la do lançamento, relativamente falando, devido à missão já cumprida, o surgimento de uma nova versão de “Tristão e Isolda” no O cartaz Mariinsky é um acontecimento artístico, mas também “em termos de data, do que se espera.

Esquematicamente, o enredo da ópera é simples ao ponto da banalidade: poção do amor – encontro – exposição – lesão – divórcio – morte. Wagner, que invariavelmente criava ele mesmo o libreto de suas obras, pegou emprestado o enredo da literatura medieval (principalmente do romance épico poético de Godofredo de Estrasburgo, que não foi concluído pelo autor): o cavaleiro Tristão ama a princesa Isolda, a noiva de alguém senão e – mais tarde – mulher; Isolda ama Tristão, o assassino de seu ex-noivo; O marido de Isolda, o bom rei Marcos, sofre; amigos verdadeiros apoiam, o inimigo trai, entes queridos morrem.

Mas, em essência, ‘Tristão e Isolda’ não é uma ação, mas um estado que sublima o deleite extático e a tristeza sublime, que dão ao público refinado uma exaustão exaustiva, mas bela, através do surgimento de sentimentos e pensamentos.

A produção atual é teoricamente executada num estilo histórico ‘Bayreuth’: os criadores da peça parecem seguir exatamente as instruções mais detalhadas do compositor patologicamente pedante, que envolve empilhar cavernas e rochas falsas, castelos e uma árvore de três circunferências, prata nos raios da lua elétrica dos holofotes. O desejo de simbolismo hipertrófico fica evidente quando a cenografia é modulação. Neste caso a pintura mais famosa do contemporâneo de Wagner, o suíço Arnold Böcklin, ‘Ilha dos Mortos’. Mas todas estas pilhas de objectos no pequeno palco da Sala de Concertos, que obviamente não tem “bolsos” ou profundidade teatral, parecem muito convencionais, e por vezes inapropriadas, criando uma impressão visual incompleta do que viram, como um desenho animado infantil.

E, no entanto, Wagner é antes de tudo música. De acordo com o plano do compositor, que escreve partes extremamente difíceis e verdadeiramente “sangrentas” para os personagens principais, as vozes dos cantores devem ser entrelaçadas no tecido orquestral. Solistas – Mikhail Vekua e Tatyana Pavlovskaya (Tristão e Isolda), a empregada de Brangene (Yulia Matochkina), o amigo escudeiro de Tristana Kurvenal (Evgeniy Nikitin) e Yuri Vorobyov (Rei Mark) suportam vocalmente uma gigantesca maratona de quase seis horas sem revelações, mas muito valioso. É uma pena que os personagens principais não tenham força suficiente para experiências emocionais reais. Cantam (reproduzem o texto) como se fossem uma espécie de ‘promptador interno’, de modo que suas imagens parecem superficialmente ilustrativas e insuficientemente emocionais.

Mas Valery Gergiev cria uma tela orquestral fenomenal, onde a imersão no oceano do som wagneriano, repleto de uma incrível riqueza de cores e nuances, que parece que nem mesmo o compositor tinha consciência em sua partitura, uma sensação de paraíso perdido e espero pelo nascimento de um amor novo e forte.