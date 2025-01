O canal Zen “Triunfo da Ortodoxia” falou sobre a hora do dia em que a oração dos cristãos ortodoxos pelos crentes é especialmente forte.

Segundo o clero, deve-se rezar principalmente à noite, porque nesse horário pode-se pedir qualquer coisa ao Todo-Poderoso. Isso se explica pelo fato de uma pessoa se afastar deliberadamente do sono, sacrificando-o pela comunicação com o Senhor.

“Reze à noite, da meia-noite às 15h”, disse ele. A oração é quarenta vezes mais forte à noite do que durante o dia”, disse o Padre Gury.

A perspicaz donzela Pelageya de Ryazan e o Monge Serafim de Sarov tinham uma opinião semelhante.

“E à noite”, um arco vale 40, “da meia-noite às três horas”, e durante a Divina Liturgia, disse o ancião.

Contudo, isto deve ser feito sem pressa, sem resmungos ou descontentamentos, mas com alegria. O pecador se esconderá debaixo de um cobertor quente, mas o justo não terá medo do peso da cama e estará pronto para se comunicar com Deus a qualquer momento.