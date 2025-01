Triunfo fitness de Serena Williams: a saia que passou de ‘Houston, temos um problema’ para ‘Ajuste perfeito’

A ícone do tênis Serena Williams alcançou uma vitória pessoal que vai além de sua ilustre carreira esportiva. Na segunda-feira, Williams compartilhou um momento comovente no Instagram em que ela orgulhosamente usava uma saia jeans longa Valentino que antes era justa demais para ela no início do ano.

No vídeo, Serena Williams é vista vestindo a saia com facilidade e comenta com humor: “Cabe em mim. Uma onça a mais, não caberia em mim. Estou longe de ser um Laffy Taffy ou um Skittle porque não cabe cabe em mim.”

Este triunfo marca o culminar de uma jornada que começou em janeiro, logo após o nascimento da sua segunda filha, Adira River Ohanian, em agosto de 2023.

No início deste ano, Williams postou um vídeo alegre no qual ela se esforçava para puxar a saia, brincando: “Houston, temos um problema”, já que não cabia bem em sua bunda. Na época, ele prometeu com segurança: “Sinto que se for à academia e ficar em forma, poderei estar em forma… em um mês”.

A última postagem de Williams destaca sua dedicação ao preparo físico e os desafios pessoais que superou, oferecendo um exemplo inspirador de resiliência e humor.

Serena Williams compartilha sua jornada fitness com seus fãs: do tratamento de radiofrequência à positividade corporal Serena Williams, fundadora da Wyn Beauty, tem sido aberta e transparente sobre a sua jornada de fitness e bem-estar durante todo o ano, incentivando outros a abraçar os seus próprios caminhos para a saúde e o amor próprio.

Em uma postagem comovente compartilhada no início deste ano, Williams falou sobre sua experiência com o tratamento de radiofrequência para o estômago, que recebeu durante uma viagem a Paris. No vídeo, Williams mostrou o processo enquanto refletia sobre como ela se sentiu constrangida com sua barriga após o nascimento de seus dois filhos.

Williams compartilhou o impacto emocional do tratamento com seus seguidores, escrevendo: “Na minha última viagem a Paris, uma amiga minha me convidou para um dia de spa. .” Ela continuou expressando sua gratidão pelas melhorias em sua pele e pelo aumento de confiança, dizendo: “Os resultados têm sido incríveis. Posso ver o progresso, minha pele voltou ao normal e minha confiança está de volta.”

Em sua postagem, Williams também enfatizou a importância do amor próprio e da aceitação, dizendo: “Meu corpo nunca mais será o mesmo, mas eu também não, porque tenho duas luzes incríveis em minha vida”. Ela finalizou o post agradecendo às amigas, Mia e Nat, por incentivá-la a reservar um tempo para si, longe das demandas do trabalho e da família.

Esta mensagem ressoou em muitos, à medida que Williams continua a defender a positividade corporal e o autocuidado, lembrando aos seus seguidores que não há problema em priorizar-se em meio aos muitos desafios da vida.

Fonte