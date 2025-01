NÓS Presidente Donald TrumpA eleição do diretor nacional de inteligência, Tulsi GabbardEle enfrentou um forte interrogatório para uma audiência no Senado na quinta -feira, onde prometeu acabar com o que chamou de “fracasso completo da inteligência”.

Em seus comentários iniciais, Gabbard disse: “Por muito tempo, defeituosos, inapropriados ou armados, levaram a falhas caras e o enfraquecimento de nossa segurança nacional e as liberdades dadas por Deus consagradas na Constituição”.

“O exemplo mais óbvio de uma dessas falhas é a nossa invasão do Iraque (2003) com base em uma fabricação total ou uma falha completa de inteligência”, disse ele ao Senado, referindo -se às declarações desacreditadas dos EUA que o Iraque tinha armas de destruição em massa.

Listando sua primeira prioridade como chefe de inteligência “para avaliar o ambiente de ameaças globais, identificar onde existem lacunas em nossa inteligência, integrar elementos de inteligência, aumentar a troca de informações”, Gabbard prometeu uma abordagem “imparcial, apolítica e objetiva”.

Ela novamente afirmou que as alegações de que era “fantoche de Trump, (presidente russo Vladimir) Putin’s Puppet, (Bashar) o fantoche de Assad”, e disse: “O fato é que o que realmente prejudica meus oponentes políticos é que eu não sou para ser para ser seu boneco.

Em 2017, Gabbard revelou que havia pago uma viagem secreta à Síria e se reuniu com Assad, um ex -líder sancionado pelos Estados Unidos que é responsabilizado pela morte de milhares de sírios e foi deposto em dezembro passado.

Enquanto Gabbard enfrentava dúvidas sobre sua posição em Assad, ele também enfrentou fortes críticas sobre seus comentários anteriores sobre o queixoso indicado Edward Snowden.

Quando perguntado várias vezes se ele achava que Snowden era um traidor ou não, ele se recusou a dar uma resposta direta.

“Edward Snowden violou a lei. Não concordo ou apoio todas as informações e inteligência que ele lançou, nem da maneira que ele fez”, disse Gabbard, e repetiu a mesma resposta várias vezes.

Antes do público, Snowden escreveu que “Tulsi Gabbard terá que repudiar todo o apoio anterior aos queixosos como uma condição de confirmação hoje. Encorajo -o a fazê -lo”.

“Diga a eles que prejudiquei a segurança nacional e os sentimentos doces e suaves da equipe. Em (Washington) DC, é isso que passa pela promessa de lealdade”, disse ele.

Ele também disse após a audiência que “os tribunais decidem há dez anos que a NSA (Agência de Segurança Nacional) violou a lei, meninos.

O especialista em computadores e ex -administrador da CIA Snowden Systems em 2013 exposto pela primeira vez a colaboração entre as empresas de mídia social e o governo dos Estados Unidos, lançando luz sobre a influência do governo nessas plataformas.