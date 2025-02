"Troglite Man" De acordo com Francesco Piccolo? Resposta de Nannipieri

Eu sou um homem e não me sinto Troglodyte. Faço uma barba, xixi, amava mulheres como se fossem oceanos, e não me sinto culpado por ter nascido homem, como a imprensa gostaria. Algumas entrevistas não são entrevistas: elas são claras. E os pôsteres são respondidos. Palavra por palavra. Ontem, Full -Page, a imprensa lançou uma conversa entre a jornalista Simonetta Sciandivasci e o escritor Francesco PiccoloEm seu último livro estão aqui: M’ammazzi (Einaudi). O jornalista imediatamente fez as coisas: homens, para melhorar a si mesmo, devem ser um certo tipo de homens: «O novo, na remissão de pecados. Progressistas ». O prêmio do escritor Strega, em remissão de pecados, conhecido: nossa civilização de Boccaccio a Manzoni, de Verga a Svevo produziu obras -primas inacessíveis, que, no entanto, exaltaram e acompanham o homem violento que está em cada um de nós. Agora é a hora da confissão e multa pública. Devemos admitir quem somos e por que somos violentos, o troglodito que está em nós, aceita e combate. (…)

