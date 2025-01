Tropas francesas vão retirar-se da Costa do Marfim: presidente

Tropas francesas se retirarão da Costa do Marfim em janeiro, segundo presidente Alassane Ouattara ele disse terça-feira em seu discurso de fim de ano à nação.

“Podemos orgulhar-nos do nosso exército, cuja modernização é eficaz. É neste contexto que decidimos empreender uma acção concertada e organizada cancelamento das forças francesas na Costa do Marfim”, disse ele, acrescentando que o acampamento do 43º Batalhão de Fuzileiros Navais em Port Bouet será devolvido às forças armadas do país.

Os 43º fuzileiros navais Batalhão é um corpo de tropas de fuzileiros navais estacionado em Port-Bouet, a sudeste de Abidjan.

A medida segue decisões semelhantes no Mali, Burquina Faso e o Níger, onde os governos rejeitaram a influência francesa, alegando preocupações de soberania.

As retiradas reflectem o crescente sentimento anti-francês em partes da África Ocidental, alimentado por exigências de maior autonomia e pela insatisfação com o papel da França na segurança e governação regional.