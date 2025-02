Região de Pokrovsk: Uma séria escassez de tropas de infantaria e rotas de suprimentos que estão sob ataques de drones russos estão conspirando contra as forças ucranianas em Pokrovsk, onde batalhas decisivas estão sendo desenvolvidas na guerra de quase três anos, e o tempo está ficando aquém. As tropas ucranianas estão perdendo terreno ao redor do centro de suprimentos cruciais, que está na confluência de várias estradas que levam a cidades -chave na região leste de Donetsk, bem como uma importante estação ferroviária.

Moscou está determinado a capturar o maior número possível de território, uma vez que o governo Trump está pressionando, de modo que as negociações encerram a guerra e recentemente congelam ajuda externa para a Ucrânia, uma medida que chocou as autoridades ucranianas já preocupadas com as intenções do novo presidente dos Estados Unidos , seu maior aliado importante. A ajuda militar não parou, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Os soldados ucranianos em Pokrovsk disseram que as forças russas mudaram de tática nas últimas semanas, atacando seus flancos em vez de se dirigir para formar um movimento de pinças pela cidade. Com os russos no controle das alturas dominantes, as rotas de suprimentos ucranianas estão agora dentro de seu alcance. A névoa pesada nos últimos dias impediu que os soldados ucranianos usassem efetivamente os drones de vigilância, permitindo que os russos se consolidem e tomassem mais território.

Enquanto isso, os comandantes ucranianos dizem que não têm reservas suficientes para manter as linhas de defesa e que novas unidades de infantaria não podem executar operações. Muitas esperanças de Pin em Mykhailo Drapatyi, um comandante recentemente respeitado nomeado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como chefe das forças terrestres, para mudar a dinâmica e o contra -ataque. “A guerra é vencida pela logística. Se não houver logística, não há infantaria, porque não há como fornecê -la ”, disse o comandante do Batalhão de Lobos da Vinci, conhecido pelo indicativo. “(Os russos) aprenderam isso e estão fazendo isso muito bem”.

O mau tempo no pior momento, uma combinação de fatores levou Kiev a perder efetivamente o assentamento de Velka Novosilka na semana passada, seu ganho mais significativo, pois aproveitou a cidade de Kurakhove na região de Donetsk em janeiro. Os grupos dispersos de soldados ucranianos ainda estão presentes no setor sul de Valyka Novosilka, disseram os comandantes ucranianos, o que causou críticas a alguns especialistas militares que questionaram por que o comando superior não ordenou um retiro total.

A cidade na estrada fica a 15 quilômetros da região vizinha de Dnipropetrovsk, onde as autoridades começaram a cavar fortificações pela primeira vez desde a grande invasão em escala da Rússia em fevereiro de 2022, antecipando mais avanços russos.

A Rússia acumulou uma grande quantidade de infantaria em torno de Velyka Nonossilka, disseram soldados por lá. Como um nevoeiro pesado foi estabelecido nos últimos dias, os drones ucranianos “mal trabalharam” para realizar vigilância, disse um comandante perto de Pokrovsk para a Associated Press. A vigilância longa e de tamanho médio era impossível, disse ele. Ele falou sob condição de anonimato para falar livremente sobre questões militares sensíveis.

“Por causa disso, o inimigo estava acumulando força … tomando posições, cavando. Eles eram muito bons nisso”, disse ele. Foi nesse momento fatídico que as forças russas lançaram um ataque maciço: até 10 colunas de veículos blindados, cada um com até 10 unidades, mudou -se de várias direções.

A logística ucraniana sobre as principais rotas de logística ao longo das estradas e estradas pavimentadas estão sob ameaça direta dos drones russos como resultado dos recentes lucros de Moscou, com as tropas ucranianas com dificuldades.

As forças russas agora ocupam as principais alturas dominantes ao redor da região de Pokrovsk, o que lhes permite usar drones de até 30 quilômetros de profundidade nas linhas de frente ucranianas.

A estrada Pokrovsk-Pavlohrad-Dnipro já está sob o controle de drones russos “, disse os flancos de Pokrovsk. As forças russas estão a menos de 4 quilômetros de distância e estão afetando o tráfego ucraniano, disse ele. “Agora, o caminho é apenas 10% de sua capacidade anterior”, disse ele. Outra estrada pavimentada, a estrada Myrnohrad-Kostyantynykka, também está sob incêndio russo, disse ele. Isso também significa que, com mau tempo, veículos militares, incluindo pessoal blindado, tanques e caminhões, precisam percorrer campos abertos para fornecer combustível, comida e munição, além de evacuar os feridos.

Em uma estação de primeiros socorros perto de Pokrovsk, um paramédico com o sinal de chamada Marik disse que evacuar soldados feridos uma vez levou horas, agora leva dias.

Tudo é visível (para drones inimigos) e é muito difícil ”, disse ele.

Os novos recrutas são soldados ucranianos que não estão preparados em Pokrovsk, ele disse que a escassez de tropas de combate é “catastrófica” e os desafios são agravados por unidades de infantaria recém -criadas que são pouco treinadas e inexperientes, exercendo mais pressão sobre as residências de rotina.

Ade, o comandante em anexo, reclamou que os novos recrutas “estendem constantemente a linha de frente porque deixam suas posições, não os mantêm, não os controlam, não os monitore”. Fazemos quase todo o trabalho para eles.

“Por causa disso, inicialmente com uma área de responsabilidade de 2 quilômetros, você acaba com 8-9 quilômetros por batalhão, o que é muito e não temos recursos suficientes”, disse APHR. Os drones são especialmente difíceis de encontrar para o batalhão, disse ele, acrescentando que eles têm apenas metade do que precisam. “Não é porque eles têm infantaria de menor qualidade, mas porque não estão preparados para a guerra moderna”, disse ele sobre os novos recrutas. Seu batalhão quase não tem reservas, que força as unidades de infantaria a ocupar posições de primeira linha por semanas ao mesmo tempo.

Para cada um de seus soldados, os russos têm 20 anos, disse ele, enfatizando como são superados. De volta ao posto de primeiros socorros, um soldado ferido com o sinal de chamada estava se recuperando de uma ferida de perna sofrida depois de tentar evacuar um camarada caído. Ele o havia mudado de um abrigo para carregá -lo em um veículo quando a concha de argamassa russa explodiu nas proximidades. “Estamos lutando o máximo que pudermos, o melhor que podemos”, disse ele.