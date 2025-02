Trudeau concordou com Trump para adiar a introdução de deveres, prometendo fortalecer a fronteira – depois do México

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau relatou suas redes sociais para concordar com o presidente dos EUA, Donald Trump, para suspender seus deveres de bens canadenses na América por pelo menos 30 dias.

Segundo Trudeau, “ele falou bem” com Trump. Como resultado, o Canadá implementa um plano de US $ 1,3 bilhão – fortalecerá a fronteira com novos helicópteros, tecnologias e funcionários, melhorará a coordenação com os parceiros dos EUA e aumentará os recursos para interromper o fluxo de medicamentos para o fentanil. Trudeau prometeu que quase 10.000 pessoas trabalhariam para proteger os limites.

Além disso, o primeiro-ministro do Canadá prometeu assumir novas obrigações de nomear “rei do fentanil” (a chamada posição), além de levar cartéis para a lista terrorista, observação segura por hora inteira pela fronteira e lançar o canadense-americano Forças para combater o crime organizado, fentanis lavando dinheiro.

“Também assinei uma nova diretiva de reconhecimento sobre crimes organizados e fentanil, e apoiaremos US $ 200 milhões”, acrescentou Trudeau.

Trump for Trudeau Post em redes sociais x responsável O passado na rede social da verdadesocicial. Ele confirmou que o Canadá concordou em garantir a segurança da fronteira norte “e, finalmente, parar um distúrbio mortal de drogas”. “Estou muito satisfeito com esse resultado inicial, e as tarefas anunciadas no sábado serão suspensas por 30 dias para ver se é possível estruturar o acordo econômico final com o Canadá”, acrescentou.

2 de fevereiro Trump anunciou a introdução de 25 % dos deveres de importar mercadorias do Canadá e do México e 10 % para as importações da China. A introdução dos deveres é explicada pela necessidade de “forçar o México, o Canadá e a China a cumprir suas promessas de interromper a imigração ilegal e interromper o fluxo de fentanis venenosos e outras drogas” nos Estados Unidos.

No dia seguinte, o presidente do México Claudia Sheinbaum disse que, de acordo com os resultados de uma conversa com Donald Trump, ela conseguiu chegar a um acordo sobre o atraso nas tarefas – também 30 dias. O México também prometeu que enviaria 10.000 combatentes da Guarda Nacional para a fronteira dos Estados Unidos para fortalecer a luta contra o contrabando de drogas e começou a trabalhar juntos em segurança e questões comerciais de dois lados.