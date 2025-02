Trudeau de Canadá diz que as tarifas dos EUA foram suspensas por 30 dias

Primeiro Ministro do Canadá Justin Trudeau anunciou na segunda -feira que o presidente dos Estados Unidos Donald Trump concordou em colocar a espera planejada obrigação Nas importações canadenses por 30 dias.

“Acabei de receber uma boa decisão com o presidente Trump”, escreveu Trudeau em sua conta x e acrescentei que o Canadá está “implementando nosso plano de fronteira de US $ 1,3 bilhão, reforçando a fronteira com novos helicópteros, tecnologia e pessoal, coordenação melhorada com coordenação aprimorada com nossos parceiros americanos e maiores recursos para interromper o fluxo de fentanil.

Como parte dos compromissos do Canadá, Trudeau disse que “quase 10.000 pessoas da primeira linha são e trabalharão para proteger” a fronteira entre os Estados Unidos.

“Além disso, o Canadá está assumindo novos compromissos para designar um czar fentanil, listaremos os pôsteres como terroristas, garantiremos os olhos da fronteira 24 horas por dia, 7 dias por semana, lançar uma força de ataque conjunta do Canadá para combater o crime Organizado, fentanil e lavagem de dinheiro. disse.

Trudeau também anunciou a empresa de “uma nova diretiva de inteligência sobre crimes organizados e fentanil e a apoia com US $ 200 milhões”.

“As tarifas propostas vão parar por pelo menos 30 dias enquanto trabalhamos juntas”, acrescentou.

Ao cumprir uma promessa de campanha eleitoral, Trump assinou uma ordem executiva no sábado para impor uma tarifa de 25% às importações do Canadá e do México e uma taxa de 10% nas importações da China.

O Canadá, em uma resposta rápida, anunciou um imposto de 25% sobre as importações dos EUA.

Enquanto isso, presidente mexicano Claudia Sheinbaum Ele anunciou na segunda -feira que havia chegado a um acordo com Trump para interromper 25% das taxas por um mês.