Trudeau espera renunciar ao cargo de líder do Partido Liberal esta semana em meio à dissidência do caucus: relatório | Notícias do mundo

Espera-se que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anuncie sua renúncia como líder do Partido Liberal na segunda-feira, após a crescente dissidência dentro de seu grupo, informou a ANI citando o The Globe and Mail.

Uma das fontes, que falou sob condição de anonimato, indicou que embora o momento exacto do anúncio de Trudeau seja incerto, espera-se que ocorra antes de uma importante reunião nacional na quarta-feira.

Outra fonte, que conversou recentemente com o primeiro-ministro, observou que Trudeau reconhece a importância de fazer um anúncio antes da reunião do caucus para dissipar qualquer percepção de que os seus deputados o forçaram a renunciar.