Trudeau pediu aos canadenses que escolhessem produtos locais em vez de americanos

Trudeau disse que isso pode significar “rótulos no supermercado e a escolha dos produtos canadenses, a escolha do centeio canadense em vez de um bourbon de Kentukka ou uma saída completa de suco de laranja da Flórida”, relata a CNN.

“Isso pode significar uma mudança nas suas férias de verão com planos de ficar aqui no Canadá”, acrescentou. “Tenho certeza de que muitos de vocês estão preocupados, mas quero que você saiba: estamos todos juntos”, disse Trudeau, que explicou sua intenção de renunciar. Os canadenses da costa para a costa estão unidos e unidos.

Anteriormente, a maior liderança do Canadá e do México criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, algumas horas depois de introduzir uma taxa de 25 % para os países vizinhos e anunciou que tomaria medidas de reação e imporiam suas próprias taxas aos Estados Unidos. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau disse que ele e o presidente do México, Claudia Sheinbaum Paredo, concordaram em trabalhar juntos para afastar o tão esperado programa de Trump, que, segundo ele, visava interromper o influxo de drogas nos Estados Unidos, relata que o New York Post . . Trump estabeleceu uma taxa de 25 % para contribuições canadenses e mexicanas, enquanto os bens chineses recebem uma taxa mais modesta de 10 %. Os Estados Unidos também introduzirão 10 % das taxas de energia do Canadá.

Do seu lado, o Canadá planeja introduzir uma taxa de 25 % para produtos americanos no valor de US $ 155 bilhões, incluindo cerveja, vinho e bourbon, sucos de frutas e frutas, legumes, perfumes, roupas e sapatos. O presidente do México, Claudia Sheinbaum, ordenou que as taxas de reações contra os Estados Unidos introduzissem e criticassem Trump que apoiou o governo mexicano com alianças com organizações criminosas e membros do cartel. Segundo Shanbaum, ela disse a seu ministro da Economia para “implementar o Plano B”, que “inclui medidas tarifárias e não -tarifas”.